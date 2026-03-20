Embu das Artes ganha mais uma ambulância do Samu, anuncia Governo Federal

Direto da Redação

Embu das Artes é uma das oitos cidades do Estado de São Paulo contempladas com ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19) pelo Governo Federal durante a Caravana da Cidadania no Expo Center Norte, na capital paulista.

O evento teve a participação do presidente Lula, ministros, prefeitos entre outras autoridades. Também foram anunciadas entregas e investimentos em áreas como mobilidade urbana, habitação, educação e segurança pública, com iniciativas vinculadas ao Novo PAC.

INVESTIMENTO EM SÃO PAULO — A ministra Gleisi Hoffmann fez um balanço dos programas sociais no estado de São Paulo na atual gestão. Na habitação, já são mais de 587 mil moradias contratadas pelo Minha Casa, Minha vida. No acesso à saúde, os profissionais do programa Mais Médicos mais que dobraram, passando de 1.465 médicos para 3.565 médicos em 2025 e o Farmácia Popular já distribuiu remédios para 10 milhões de pessoas.

Na educação, 539 mil estudantes já foram atendidos pelo programa Pé-de-Meia e 13 novos institutos federais serão construídos. O estado já recebeu mais de R$ 1 bilhão em investimentos para a Cultura. Com o Novo PAC, foram destinados R$ 153 bilhões, executados em 699 empreendimentos concluídos até dezembro de 2025.

“E ainda tem muitas obras em andamento em todas as áreas. Investimentos produtivos, financiamento à agricultura, R$ 106 bilhões para apoiar a produção agrícola, além de créditos para micro e pequenas empresa”, destacou a ministra.