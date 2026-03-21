Prefeitura abre inscrições para aulas gratuitas em novo núcleo esportivo no Jardim Guaciara

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra abriu inscrições para aulas gratuitas em um novo núcleo esportivo da cidade, o Complexo Guaciara. O espaço oferece sete modalidades e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no https://semel.smti.sp.gov.br/.

O novo equipamento, coordenado pela Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), está localizado na Estrada das Olarias, 670-G, no Jardim Guaciara, e amplia o acesso da população a atividades físicas voltadas à saúde, bem-estar e inclusão social.

Entre as modalidades disponíveis estão Pilates, Jiu-jitsu, Karatê, Kung Fu, Boxe, Capoeira e Judô. No site oficial de inscrições, os interessados podem consultar dias, horários e vagas disponíveis para cada atividade.

Além do Complexo Guaciara, a plataforma também permite o cadastro em aulas oferecidas em outros núcleos esportivos do município, facilitando o acesso da população às atividades promovidas pela Prefeitura.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Luiz Lune, a iniciativa faz parte da estratégia de ampliação das políticas públicas voltadas ao esporte. “A criação do Complexo Guaciara representa mais um avanço importante da gestão do prefeito Engenheiro Daniel na valorização do esporte. Estamos ampliando a oferta de modalidades e garantindo que mais pessoas tenham acesso a atividades que promovem saúde, bem-estar e inclusão social”, destacou.

Serviço

Inscrições para aulas no Complexo Guaciara

Acesse: https://semel.smti.sp.gov.br/