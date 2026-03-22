Sabesp Itinerante realiza atendimento gratuito nesta quarta-feira (25) na Prefeitura de Taboão da Serra

Direto da redação

Nesta quarta-feira (25), moradores de Taboão da Serra poderão resolver pendências com a conta de água e acessar diversos serviços durante a ação itinerante promovida pelo Procon Municipal em parceria com a Sabesp.

O atendimento acontece das 9h às 16h, na sede da Prefeitura, e será realizado por ordem de chegada. A iniciativa integra as atividades do Mês do Consumidor e tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais, além de oferecer orientação e mediação de conflitos de consumo.

Durante a ação, será possível negociar dívidas, solicitar revisão de consumo, emitir segunda via de contas, tratar de negativação e esclarecer dúvidas sobre a tarifa de disponibilidade. Para atendimento, é necessário apresentar uma conta de água ou documento que permita a localização do cadastro. Já os pedidos de acordo devem ser feitos pelo titular do serviço.

Além da Sabesp Itinerante, equipes do Procon Municipal também estarão no local para atender demandas relacionadas a bancos, operadoras de telefonia e outras relações de consumo.

Serviço

Procon e Sabesp Itinerante

📅 Data: quarta-feira, 25 de março

⏰ Horário: das 9h às 16h

📍 Local: Prefeitura de Taboão da Serra – Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção

O atendimento é gratuito e aberto ao público.