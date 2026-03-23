Adolescente que saiu da Fundação Casa há 20 dias é apreendido após roubo e perseguição

Direto da redação

Um adolescente de 15 anos, que havia deixado a Fundação Casa há cerca de 20 dias, foi apreendido após roubar uma motocicleta e tentar fugir da Guarda Civil Municipal na região do Parque Marabá, em Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial da cidade.

De acordo com informações da corporação, a equipe foi acionada via Cecom com a denúncia de que dois indivíduos haviam acabado de praticar o roubo de uma moto na região. Durante patrulhamento com vistas, os agentes localizaram um dos suspeitos na Rua Irati, conduzindo o veículo.

Foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga, dando início a um acompanhamento que durou cerca de 10 minutos. A perseguição seguiu até a Estrada das Olarias, onde o suspeito abandonou a motocicleta e tentou escapar a pé por uma viela.

O adolescente foi perseguido e capturado por um dos agentes da equipe na rua paralela. A vítima foi informada sobre a recuperação da moto e compareceu ao 1º Distrito Policial, onde reconheceu o autor do crime.

Segundo a GCM, o veículo não possuía seguro nem sistema de rastreamento. O caso foi registrado e segue sob investigação.