Semana começa com calor de até 29°C e chuva volta a partir de quarta-feira (25) em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana começa com tempo estável em Taboão da Serra, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva nesta segunda-feira (23). As temperaturas variam entre 17°C e 27°C, com umidade elevada e índice de raios UV em nível extremo, exigindo atenção à exposição ao sol.

Na terça-feira (24), o cenário se mantém semelhante, com predomínio de sol e muitas nuvens ao longo do dia. Os termômetros sobem um pouco mais, podendo chegar aos 29°C, e ainda não há previsão de chuva.

A mudança no tempo ocorre a partir de quarta-feira (25), quando o calor combinado com a umidade favorece a formação de pancadas de chuva com trovoadas, principalmente no período da tarde e à noite. A máxima prevista é de 28°C.

Na quinta-feira (26), o tempo segue instável, com novas pancadas de chuva e risco de trovoadas. A previsão indica maior volume de precipitação em relação ao dia anterior, com temperaturas entre 18°C e 28°C.

Já na sexta-feira (27), o tempo volta a ficar mais firme, com sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas podem chegar novamente aos 29°C.

Além disso, a semana será marcada por alta umidade do ar, o que eleva o risco de gripe e resfriado, e qualidade do ar moderada. A recomendação é manter a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com a saúde.