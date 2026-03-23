Casamento Comunitário 2026 em Embu das Artes tem inscrições abertas até 1º de abril

A Prefeitura de Embu das Artes abriu as inscrições para o Casamento Comunitário 2026. Casais interessados em oficializar a união civil de forma gratuita podem se inscrever até o dia 1º de abril. A cerimônia está prevista para o dia 30 de maio, às 15h, no Parque do Lago Francisco Rizzo.

Serão disponibilizadas 150 vagas. Para participar, é necessário residir no município, ter idade mínima de 18 anos (ou 16, conforme regras do edital), estar inscrito no CadÚnico ou em programas sociais, ou possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Também podem participar pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de assentamentos precários.

O regime de casamento adotado será o de comunhão parcial de bens. Para pessoas com mais de 70 anos, será aplicada a separação obrigatória de bens, conforme prevê a legislação.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais em bom estado, sem rasuras ou danos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, em unidades do CRAS, CREAS, Prefeitura e Subprefeitura.

Entre os pontos de atendimento estão:

CRAS Centro

CRAS Jardim do Colégio

CRAS Santo Eduardo

CRAS Fátima

CRAS Pinheirinho

CRAS Santa Tereza

CRAS São Marcos

CRAS Vazame

CRAS Vista Alegre

CREAS

Prefeitura

Subprefeitura

A recomendação é que os casais procurem atendimento o quanto antes, já que as vagas são limitadas.

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