Faculdade Anhanguera retoma atendimentos gratuitos de saúde e direito em Taboão da Serra

Direto da redação

A Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra retomou os atendimentos à população com serviços nas áreas de saúde e assistência jurídica. A iniciativa oferece consultas com valores acessíveis e atendimentos gratuitos para moradores de Taboão da Serra.

Os serviços são realizados por meio das clínicas-escola de Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, além do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), sempre com supervisão de professores.

Na área de saúde, a clínica de Fisioterapia atende adultos e crianças em especialidades como ortopedia, neurologia e reumatologia. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, mediante agendamento e com apresentação de encaminhamento médico na primeira consulta.

A clínica de Nutrição atende pacientes de todas as idades, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, com serviços como reeducação alimentar, emagrecimento, avaliação corporal e acompanhamento de doenças.

Já a clínica de Psicologia oferece sessões de psicoterapia para crianças, adolescentes, adultos e idosos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os atendimentos podem ser agendados por telefone ou presencialmente, e também há opção com profissionais formados a custo reduzido.

Na área jurídica, o Núcleo de Práticas Jurídicas presta atendimento gratuito à população de baixa renda, com orientações nas áreas de Direito de Família e do Consumidor. O serviço acontece às quartas e quintas-feiras, das 13h às 18h, mediante agendamento.

Os atendimentos são realizados na unidade localizada na Avenida Taboão da Serra, nº 199, no Centro de Taboão da Serra.

A iniciativa amplia o acesso da população a serviços essenciais e fortalece a formação prática dos estudantes.