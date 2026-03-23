Prefeitura de Embu das Artes abre processo seletivo para médicos com salários de até R$ 23 mil

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Embu das Artes está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado voltado à contratação temporária de médicos. Ao todo, são 11 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para atuação na rede municipal de saúde.

As inscrições devem ser feitas até às 16h do dia 30 de abril, exclusivamente pelo site do Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios. A taxa de participação é de R$ 75,92. Para acessar o portal de inscrições e editais, basta clicar em Conferir processos seletivos.

Vagas disponíveis

As oportunidades são para as seguintes especialidades:

Médico fisiatra (1 vaga + cadastro reserva)

Médico neurologista infantil (2 vagas + cadastro reserva)

Médico ortopedista (2 vagas + cadastro reserva)

Médico pneumologista infantil (1 vaga + cadastro reserva)

Médico do Programa Saúde da Família (3 vagas + cadastro reserva)

Médico psiquiatra infantil (2 vagas + cadastro reserva)

Salários e benefícios

A remuneração pode chegar a R$ 23.187,15 mensais para jornadas de até 40 horas semanais. Para plantonistas, o valor é de R$ 125,20 por hora, com possibilidade de gratificação de até 39,21%, além de adicional de insalubridade.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos acadêmicos e experiência profissional, conforme critérios definidos em edital.

O contrato será temporário, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da administração municipal.

O edital completo, cronograma e demais informações estão disponíveis no site do INEPAM.

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