Empresário morre após ser estrangulado durante briga dentro de casa; duas mulheres são presas e alegam legítima defesa

Direto da redação

Um empresário de 48 anos foi morto por estrangulamento após uma discussão dentro de uma residência na noite de sábado (21), no Jardim Freitas Júnior, em Taboão da Serra. Duas mulheres foram presas em flagrante e são investigadas por homicídio qualificado.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência começou como uma denúncia de perturbação do sossego. Guardas civis municipais foram acionados por volta das 20h50 para verificar som alto vindo de um veículo estacionado em frente a uma casa. No local, encontraram o carro da vítima sem o som ligado e, ao solicitarem sua presença, uma mulher informou que ele estava desacordado dentro do imóvel.

Os agentes entraram na residência e encontraram o homem caído. O SAMU foi acionado e o óbito foi constatado ainda no local.

Segundo depoimentos, a vítima havia chegado ao imóvel já sob efeito de álcool e possivelmente drogas. Durante uma discussão, ele teria se tornado agressivo e, em meio à briga, uma das mulheres afirmou ter sido enforcada. Para conter a situação, a outra envolvida aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”.

As duas suspeitas alegam que agiram em legítima defesa e que acreditavam que o homem havia apenas desmaiado. No entanto, a Polícia Civil enquadrou o caso como homicídio qualificado por asfixia, apontando que ambas contribuíram para o resultado e que não houve tentativa imediata de socorro.

As mulheres foram presas em flagrante e levadas ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A polícia solicitou a conversão da prisão em preventiva e o caso segue em investigação. Laudos periciais devem esclarecer a dinâmica completa da morte.