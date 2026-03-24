Escavações da futura estação do metrô Taboão da Serra começam nesta terça (24)

Direto da Redação

Começam nesta terça-feira (24) as escavações da extensão da Linha 4-Amarela. Pela manhã, autoridades realizam visita técnica ao local da futura estação Taboão da Serra, ao lado do terreno da Prefeitura. Também será inaugurado o Centro de Atendimento à Comunidade (CAC).

Essa deve ser a primeira estação do metrô fora da capital paulista. Outras regiões, como Guarulhos e ABC, também devem receber estações do metrô nos próximos anos. A estação Taboão da Serra tem previsão de entrega em 2031.

A ampliação da Linha 4-Amarela prevê duas novas estações: Chácara do Jockey e Taboão da Serra. O projeto também inclui um terminal de ônibus integrado. Com a conclusão da expansão, a linha passará a contar com 13 estações e 16,1 quilômetros de extensão, ligando a Estação Luz diretamente a Taboão da Serra.