Cine Inclusão terá sessão gratuita neste sábado (28) em Embu das Artes; vagas são limitadas

Direto da redação

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Embu das Artes realiza, neste sábado (28), a sessão do projeto Cine Inclusão, destinada a pessoas com deficiência e suas famílias. O evento acontecerá às 10h, no Shopping Cidade das Artes, localizado na Rua Augusto de Almeida Batista, 204, Chácaras São Marcos.

O Cine Inclusão oferece uma experiência adaptada e acolhedora, com audiodescrição e intérprete de Libras, garantindo que todos possam aproveitar o cinema com conforto e segurança. O filme que será exibido será divulgado na semana do evento.

As vagas são limitadas e os interessados devem fazer a reserva antecipada. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo link: https://www.example.com/reserva-cine-inclusao.

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Serviço:

Projeto: Cine Inclusão

Data: 28/3 (sábado)

Horário: 10h

Local: Shopping Cidade das Artes – Rua Augusto de Almeida Batista, 204, Chácaras São Marcos

Inscrição: Gratuita e limitada, mediante reserva online