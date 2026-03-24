Homem é preso após invadir loja e furtar TVs e tablets durante a madrugada em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (24) após invadir e furtar uma loja na Estrada Benedito Cesário de Oliveira, na Vila Iasi, em Taboão da Serra.

De acordo com a Polícia Civil, guardas civis municipais realizavam patrulhamento por volta das 2h45 quando flagraram o suspeito saindo do estabelecimento com uma televisão. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado logo em seguida.

Nas proximidades, os agentes localizaram outros objetos furtados, entre eles dois televisores, oito tablets, uma caixa de som e uma parafusadeira elétrica. Todos os itens foram recuperados.

O representante da loja relatou que acompanhava a ação por meio de câmeras de segurança e afirmou que ao menos quatro indivíduos participaram do crime. Segundo ele, os suspeitos invadiram o local após pular o portão e acessar o imóvel pelos fundos.

O homem detido alegou que encontrou os objetos na rua, versão que não foi confirmada pela investigação. A ocorrência foi registrada como furto qualificado, com participação de mais de uma pessoa e invasão do estabelecimento.

O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça.