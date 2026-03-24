Dia Histórico: Escavações marcam início das obras do Metrô Taboão da Serra com entrega prevista para 2030

Por Samara Matos, Avenida Taboão da Serra

Na manhã desta terça-feira (24), teve início a escavação da extensão da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, que ligará São Paulo a Taboão da Serra pela primeira vez. A obra marca um avanço histórico na mobilidade da região e promete transformar o desenvolvimento econômico e urbano do município.

A nova etapa prevê a construção de 3,3 quilômetros de túneis e duas estações, com investimento superior a R$ 4 bilhões. Com a expansão, o sistema metroviário ultrapassa os limites da capital paulista e se aproxima de uma das regiões mais populosas da Grande São Paulo.

As obras são executadas pelo Consórcio Expresso Linha 4 e fazem parte de um pacote que deve gerar cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, mais de 300 profissionais já atuam nas frentes de trabalho.

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, destacou que o início das escavações consolida um projeto aguardado há décadas. “Hoje é a inauguração real da escavação do metrô. Não tenho mais dúvidas de que o metrô já é uma realidade em Taboão da Serra. Se Deus quiser, em 2030 estaremos aqui novamente para inaugurar essa conquista”, afirmou.

Segundo ele, a chegada do metrô deve impulsionar diretamente a economia local.

“Taboão ganha em tudo: mobilidade, desenvolvimento econômico e valorização. A cidade volta a ser uma referência para toda a região”, completou.

O secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, explicou que a obra entra agora na fase mais significativa. “Começamos com a limpeza do terreno e agora iniciamos a escavação do túnel. A expectativa é concluir essa etapa até 2028 e entregar o metrô em funcionamento até 2030”, disse.

Benini ainda destacou que Taboão da Serra pode se tornar a primeira cidade fora da capital a receber o metrô. “A gente acredita que Taboão deve sair na frente nessa disputa e ser a primeira cidade atendida fora de São Paulo”, afirmou.

A deputada estadual Analice Fernandes classificou o momento como histórico. “Essa é uma luta de mais de 20 anos. Trabalhamos para que esse projeto saísse do papel e hoje é a realização de um sonho. É um projeto moderno, que vai trazer qualidade de vida para toda a população”, declarou.

Já o deputado estadual Eduardo Nóbrega reforçou que a obra agora é definitiva. “Muita gente ainda não acredita, porque foram anos de promessa. Mas agora é diferente. A obra começou de verdade, a escavação já está acontecendo e o projeto está andando”, afirmou.

O impacto da obra também será regional. O prefeito de Itapecerica da Serra, Ramon Corsini, destacou os benefícios para a mobilidade.“Essa obra vai melhorar a qualidade de vida da nossa população, que terá acesso a um transporte mais próximo e eficiente”, disse.

Além das intervenções, foram implantados Centros de Atendimento à Comunidade (CACs), que funcionam como canais diretos de comunicação com os moradores. Nos espaços, a população pode conhecer, por meio de tecnologia 3D, como serão as futuras estações.

A previsão é que a nova extensão transporte cerca de 50 mil passageiros por dia, reduza em até 30 minutos o tempo de deslocamento e retire aproximadamente 33 mil veículos das ruas diariamente.

Com alta densidade populacional e forte ligação com a capital, Taboão da Serra passa a integrar, de forma concreta, a malha metroviária, reforçando seu papel estratégico na Região Metropolitana de São Paulo.