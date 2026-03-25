Castração no Seu Bairro: inscrições abertas para mutirão na Arena Marabá

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra abriu, nesta segunda-feira (23), as inscrições para mais uma edição do programa Castração no Seu Bairro. A ação será realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril, na Arena Marabá, no Parque Marabá.

Ao todo, serão disponibilizadas 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos, sendo 200 atendimentos por dia. As inscrições devem ser feitas presencialmente no local, das 9h às 16h, e seguem abertas enquanto durarem as vagas.

Para participar, é necessário apresentar comprovante de residência em Taboão da Serra, documento oficial com foto e informações do animal que será castrado.

“Já realizamos mais de 2.000 castrações este ano e pretendemos aumentar ainda mais este

número. Para isso, contamos com a colaboração de cada tutor, que cadastre, traga e cuide do

seu pet após o procedimento. A castração protege de doenças, diminui o número de animais

de rua e aumenta o tempo de vida do seu animalzinho. E tudo isso de graça! Não tem como

perder”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Bruno Almeida.

Em março, o mutirão aconteceu no Ginásio Zé do Feijão e atendeu 602 animais. “A inscrição

foi super simples com os documentos e comprovante de residência. Castramos nossa

cachorrinha e a cicatrização está indo muito bem. É uma iniciativa importantíssima para os

animais da cidade”, comentou uma munícipe sobre o atendimento.

A iniciativa é realizada em parceria entre as secretarias municipais de Saúde e de Meio Ambiente e tem como objetivo promover o controle populacional de animais, além de contribuir para a saúde pública e o bem-estar dos pets.

Serviço

Serviço

Castração no Seu Bairro

Inscrições abertas – Vagas limitadas

Mutirão nos dias 15, 16 e 17 de abril, das 9h às 16h

Local: Arena Marabá – R. Marcelino Correia de Mello, 250, Parque Marabá