Embu das Artes inaugura espaço do Sebrae na Secretaria da Mulher nesta sexta-feira (27)

A Secretaria da Mulher de Embu das Artes inaugura, nesta sexta-feira (27), às 10h, um novo espaço dedicado ao apoio e incentivo ao empreendedorismo feminino no município. A iniciativa acontece em parceria com o Sebrae e será instalada na sede da secretaria, localizada no Jardim Arabutan.

O objetivo do novo espaço é oferecer orientação, capacitação e suporte para mulheres que desejam empreender ou fortalecer seus negócios, promovendo autonomia financeira e ampliando oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com a administração municipal, a ação busca valorizar o protagonismo feminino e contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade, por meio do estímulo à geração de renda e ao empreendedorismo.

A Prefeitura convida a população para participar da inauguração e conhecer o novo serviço, que será voltado exclusivamente ao atendimento das mulheres empreendedoras de Embu das Artes.

Serviço

📍 Secretaria da Mulher – Rua Dona Bernardina, 37, Jardim Arabutan

📅 Data: 27 de março (sexta-feira)

⏰ Horário: 10h