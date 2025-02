Agentes de Apoio Escolar protestam na Câmara por atraso na salário de janeiro

Por Geovanna Matos, no Jardim Helena

Agentes de Apoio Escolar realizaram nesta terça-feira (11) um protesto na Câmara de Taboão da Serra durante sessão legislativa. Os funcionários terceirizados das escolas municipais, contratados pela organização social Odin, afirmam que estão com salário de janeiro atrasado e não receberam o vale-transporte para se deslocar ao local de trabalho.

Os Agentes de Apoio Escolar atuam nas escolas municipais, auxiliando alunos com deficiências durante o período de permanência no ambiente escolar. De acordo com os funcionários, os gestores da Odin alegam que não receberam o repasse da Prefeitura e por isso não fizeram o pagamento dos 190 funcionários.

Em entrevista, a porta-voz do grupo de manifestantes Carolina Melo relatou que ao procurar a empresa, funcionários foram tratados de forma ríspida. “Nós procuramos a empresa e algumas pessoas receberam uma resposta bem ríspida, que eles também estavam sem salário e não tinham o que passar pra gente, que era aguardar um retorno da empresa”, afirma.

Segundo os vereadores, que foram procurados pelos profissionais, uma reunião foi marcada na tarde desta terça com a vice-prefeita Érica Franquini e o secretário de educação Luciano Corrêa para tratar do problema. Ainda segundo eles, o prefeito Engenheiro Daniel solicitou que parte do valor e o vale transporte fossem depositados, ainda hoje na conta dos funcionários.