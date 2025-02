Polícia Militar prende procurado pela justiça com drogas e documento falso no Parque Pinheiros

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte de documento falso na manhã de ontem, dia 10, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra. A prisão aconteceu após uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia, que indicava a presença de uma mulher procurada por envolvimento com tráfico de drogas na área.

Durante a abordagem, os policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano localizaram a mulher acompanhada de um homem, que tentou fugir ao perceber a presença da polícia. No entanto, ele foi rapidamente capturado. Com o suspeito, foram encontrados 310 microtubos de cocaína, 20 cilindros plásticos com maconha, além de R$ 110,90 em dinheiro e cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Ao realizar uma consulta no sistema Muralha, foi verificado que o homem já era procurado pela Justiça e estava usando um documento de identificação falso. O traficante foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permanece à disposição da Justiça.