Parque Rizzo recebe evento cultural no domingo (16) em comemoração aos 66 anos de Embu das Artes

Embu das Artes celebra seu 66º aniversário de emancipação política-administrativa com um evento cultural especial no próximo domingo, 16 de fevereiro, no Parque do Lago Francisco Rizzo. O projeto “Concerto em Cores” será realizado a partir das 9h, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, e oferece uma programação diversificada para todas as idades.

O evento começará com uma oficina de pintura em tela, promovida pela Associação Cultural Pintura Solidária, onde os participantes receberão telas de 20cm x 30cm para criar suas obras de arte. Ao final, cada um poderá levar sua produção para casa. Durante a oficina, a The Real Little Band, composta por músicos da orquestra Jonicler Real, se apresentará, tocando clássicos da música instrumental, como “New York, New York”, “Fly Me to the Moon”, “Garota de Ipanema” e “Samba de uma Nota Só”.

Além disso, o evento conta com recursos de acessibilidade, incluindo cadeiras de rodas e intérprete de Libras, para garantir a participação de todos. O projeto **‘Concerto em Cores’** é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), e tem o apoio de empresas como Case IH, Case Construction, CNH Capital e TK Logística do Brasil.

A programação ainda contará com apresentações da Banda Municipal de Embu das Artes, a partir das 14h, e do grupo Forças Unidas, que fará um aulão de capoeira às 15h.

O evento é gratuito e promete ser uma excelente opção de lazer e cultura para toda a família.

Serviço:

Evento ‘Concerto em Cores’

Data: 16/02 (domingo), a partir das 9h

Local: Parque do Lago Francisco Rizzo

Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú, Embu das Artes

Entrada gratuita