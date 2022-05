Agentes de Trânsito de Taboão da Serra realizam capacitação sobre vistoria de coletivos

Direto da redação

A capacitação dos servidores é uma das prioridades da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Taboão da Serra. Por isso, a pasta está investindo na formação e qualificação dos funcionários. De 16 a 20 de maio Agentes de Trânsito participaram de uma capacitação em São Bernardo do Campo, promovida em parceria com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). O objetivo foi atualizar os agentes quanto a inspeção de coletivos, mas que também abrange outras modalidades, como transporte escolar, taxis, motofrete, veículos de carga e transportes complementares.

O secretário de Transportes, José Vanderlei Santos falou sobre a formação. “Os veículos do transporte coletivo, bem como transporte escolar, taxis, entre outros, são vistoriados pela nossa Secretaria constantemente, com o objetivo de verificar os itens de segurança. Neste sentido, é de extrema importância que nossos agentes estejam atualizados quanto as normas reguladoras, principalmente com os novos ônibus em circulação, de forma que gente consiga transportar os passageiros com segurança e assim preservar vidas”, declarou.

Durante o curso os Agentes de Trânsito foram capacitados e atualizados de forma criteriosa, conforme as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). À ocasião, foram abordadas questões sobre acessibilidade, mecânica, carroceria, além de falhas de conforto, impeditivas, restritivas, entre outras falhas na segurança.

O coordenador da equipe de Transporte, Robson Bernardes destacou que a capacitação foi super importante. “Trocamos muitas experiências relacionadas ao nosso trabalho aqui em Taboão da Serra, juntamente com o pessoal da EMTU, e tivemos um bom aproveito. Nossos colaboradores que já realizam as vistorias puderam fortalecer ainda mais os conhecimentos e aproveitamos para capacitar novos agentes que poderão atuar no Setor de Fiscalização de Transporte”, explicou.