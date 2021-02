Agora governistas, vereadores ‘ex-oposição’ se colocam a disposição e enaltecem prefeito Aprígio

Por Allan dos Reis, na redação

Na primeira recessão após o recesso de janeiro nesta terça-feira (2), a sessão legislativa foi marcada por dois fatos. A votação de sete atas das sessões anteriores e elogios públicos ao prefeito Aprígio (PODE) pelos vereadores que estavam na oposição e aderiram ao novo governo.

Na primeira parte da sessão, que começou com mais de uma hora de atraso, e ainda tese pausa para reunião interna, os vereadores aprovaram as atas de sessões anteriores, que estavam pendentes. Porém, a votação não respeitou o Regimento Interno e aconteceu exatamente meio-dia, estourando em 1 minuto o prazo.

Já na segunda parte da sessão, os parlamentares, especialmente os que faziam parte da oposição e aderiram ao governo Aprígio, que não pouparam elogios ao novo mandatário.

“Estamos aí para somar e tenho certeza quem ganha com isso é a cidade. Quero parabenizar o prefeito Aprígio pelo diálogo com a Câmara e se chegou a um entendimento. A política é isso, somando forças. Me coloco a disposição do governo”, diz Marcos Paulo (PSDB).

“O que o povo quer é que a gente possa fazer o nosso papel de fato e de direito. Esse entendimento mais ou cedo ou mais tarde iria acontecer. […] Por isso, meus parabéns para o Aprígio, meus parabéns aos [oito] vereadores e aos cinco vereadores [da base] que também nos aceitaram de braços abertos”, diz o presidente Carlinhos do Leme (PSDB).

Anderson Nóbrega (MDB) reforçou as qualidades do prefeito Aprígio “que tem trabalhado muito” e ressaltou a união. “Agora somos 13 e todos são filhos legítimos do governo Aprígio e vamos trabalhar em prol da cidade”, diz.

Ronaldo Onishi (DC) reforçou que o Democracia Cristã agora é integrante da base. “avanços ocorreram nos governos anteriores e precisamos avançar mais”, reforçou. “Estamos juntos trabalhando com Seu Aprígio em prol de Taboão”, diz Joice Silva (PTB). “Estou a disposição do governo para fazer o melhor”, diz Érica Franquini (PSDB).

Reunião que selou acordo entre o prefeito Aprígio e os oito vereadores da oposição.

O vereador Sandro Ayres (PTB) aderiu com mais entusiasmo o discurso da campanha do Aprígio. “O senhor Aprígio nos mostrou nesse diálogo que ele é capaz, sim, de reconstruir a nossa cidade. Me sinto feliz de fazer parte do governo. […] Quem ganha com isso é a cidade e a nossa população. Quero parabenizar a coragem do senhor Aprígio de acolher esses vereadores. E a coragem desses oito vereadores de ter entrado para um governo, que eu tenho certeza, pelo que eu entendi, ele vai reconstruir a nossa cidade”, discursou.

Gallo (Republicanos) afirma que aderiu ao governo para conseguir cumprir as promessas de campanha e afirma. “Estou muito entusiasmado para ir às ruas com o senhor Aprígio”, diz.

Enfermeiro Rodney (PSD) diz que “agora com a composição dos vereadores, vamos poder contribuir e melhorar a nossa cidade ainda mais”.

Luzia Aprígio (PODE), vereadora e primeira-dama, parabenizou aos vereadores, que aderiram ao governo. “Quero parabenizar a todos por essa união porque temos que governar junto com o prefeito. Agora vamos trabalhar juntos. A população acreditou e elegeu ele. É um homem de palavra e um ótimo administrador. Vocês viram a situação que ele pegou na área da saúde”, diz.

Na primeira sessão, além das atas, nenhum outro projeto, requerimento ou indicação entrou em votação.