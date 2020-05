Alunos de Taboão da Serra tem aulas e atividades à distância durante a quarentena

Por Victor Simões, da PMTS

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Taboão da Serra disponibiliza semanalmente atividades para os alunos da Rede Municipal de Ensino na plataforma EducaOnline (educataboao.com.br/educa-online). Para complementar o conteúdo acessado via internet, as escolas municipais distribuirão para os alunos apostilas de apoio, além de 12 livros que fazem parte do Projeto Leitura (antigo Jovens Leitores) e um kit com materiais do programa Mind Lab.

“O desenvolvimento das atividades ajuda a manter os estudantes motivados a continuarem seus estudos durante a quarentena”, explicou o secretário municipal de Educação, Professor João Medeiros.

Os diretores das escolas municipais entrarão em contato com os pais e familiares dos alunos informando sobre a data de recebimento dos materiais. Assim que houver o reinício das aulas presenciais, as atividades desenvolvidas pelos alunos devem ser mostradas aos professores.

Além das atividades do EducaOnline, os alunos das escolas municipais contam com aulas a distância por meio da iniciativa Centro de Mídias SP, do Governo do Estado de São Paulo. As aulas são transmitidas ao vivo e podem ser acompanhadas pela TV Univesp no canal 2.2 da TV aberta, pela TV por assinatura no canal 2.3 ou pelo aplicativo Centro de Mídias SP, que também possibilita aos alunos participarem das transmissões para tirarem dúvidas. A programação semanal detalhada das aulas está disponível no site centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao.

Confira abaixo a grade horária da Educação Infantil e Anos Iniciais da TV Univesp .

SÉRIE HORÁRIO

TV Univesp Creche e Pré-escola 12h00 às 14h00 1º Ano | Anos Iniciais 07h30 às 09h00 2º Ano | Anos Iniciais 09h00 às 10h30 3º Ano | Anos Iniciais 10h30 às 12h00 4º Ano | Anos Iniciais 14h00 às 15h30 5º Ano | Anos Iniciais 15h30 às 17h00

Serviço:

Educa Online: www.educataboao.com.br/educa-online

Centro de Mídias SP: centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br