O prefeito Fernando Fernandes (PSDB) exonerou no dia 1º de maio o secretário de planejamento José Nilton Rosa de Jesus. Ele ficou no cargo apenas 81 dias. A portaria foi publicada no Diário Oficial nº 909/2020.

Os motivos de sua demissão não foram revelados. Em março, em conversa com o Taboão em Foco, ele disse que “o maior desafio será realizar ações para atrair empresas e fomentar a geração de emprego e renda na cidade”.