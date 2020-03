Por Allan dos Reis, na redação

O prefeito Fernando Fernandes (PSDB) nomeou José Nilton Rosa de Jesus como novo Secretário de Planejamento de Taboão da Serra. A portaria é do dia 11 de fevereiro, mas foi publicada apenas no Diário Oficial nº 897 do dia 6 de março. Ele substituiu Robson Neves, demitido no início de janeiro.

O novo secretário trabalhava até janeiro na Câmara Municipal com a vereadora Priscila Sampaio (Republicanos), que o indicou ao cargo de secretário.