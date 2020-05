Pesquisa da Overseas mostra que 2/3 dos brasileiros sonham em retomar suas viagens

Por Michelle Silva, da Overseas Leisure Group

A Overseas Leisure Group, uma operadora de viagens de luxo presente em 34 países pelo mundo, divulgou os resultados de pesquisas feitas no Brasil com 600 viajantes entusiastas entre 22 e 29 de abril, revelando uma série de tendências positivas no turismo para o futuro imediato e o restante do ano.

Apesar das situações vivenciadas pelo país atualmente, a pesquisa mostra que 64% dos brasileiros não veem a hora de poder planejar sua próxima viagem. As estatísticas mostram também uma quantidade robusta de viajantes que considerariam viajar de avião (91%).

Isso nos mostra a oportunidade que toda a cadeia de turismo tem de trabalhar em conjunto estratégias assertivas para iniciar o planejamento dos sonhos desta demanda.

Além disso, os brasileiros entrevistados apontam que já possuem uma ideia do destino para onde desejam viajar, destacando-se 33% para viagens dentro do Brasil. Outros resultados notáveis do estudo incluem:

78% dos viajantes brasileiros consideram que as viagens sofreram apenas uma pausa, não constituindo uma mudança para sempre.

43% dos viajantes optariam por viajar para países fora do Brasil.

27% dos viajantes escolheriam destinos urbanos vs 25% que prefeririam ir para um resort de praia descolado.

40% dos entrevistados estariam dispostos a fazer reservas sem restrições ou depósitos imediatos para iniciar o planejamento de férias.

“A nossa pesquisa em todo o país oferece uma excelente visão sobre o que podemos esperar do mercado de viagens e alinhar as nossas estratégias diante deste cenário do coronavírus”, cita Felix Brambilla, CEO do Overseas Leisure Group.

“Após mais de cinco semanas de confinamento, os sonhos de retomar nossas aventuras estão cada vez mais à frente da mente. Nossa rede de consultores de viagens apresentou uma solução inicial para permitir o planejamento de viagens novamente, uma proposta atraente para aqueles que precisam de uma opção sem riscos para as suas reservas, chamado “Reservas Flexíveis.”

Os números mais recentes mostram que 90% dos entrevistados estão prontos para voar na primeira oportunidade. América do Sul e Europa são os principais destinos.

O programa Reservas Flexíveis conta com a parceria de diversas redes importantes que incluem: COMO Hotels and Resorts, 1 Hotel, Auberge, Belmond, Crowne Plaza, Disney, Fairmont, Four Seasons, Hard Rock, Hyatt, InterContinental, Kimpton, Lowes, Marriott, Meridien, Peninsula, Ritz Carlton, Rosewood, St Regis, and Westin Hotels and Resorts.

A Overseas Leisure Group é uma rede global dedicada a fornecer a profissionais de viagens em 34 países experiências únicas em viagens de luxo. Por meio de suas marcas, a Overseas Leisure Group oferece programas de luxo exclusivos para indivíduos, grupos e VIP nos EUA, Canadá, México, Costa Rica e Brasil.

Para mais informações sobre a Overseas Leisure Group, visite www.overseasleisuregroup.com