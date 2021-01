Ano de 2020 termina com morte de 356 taboanenses por coronavírus e quase 11 mil infectados

Por Allan dos Reis, na redação

O último boletim informativo sobre o coronavírus em Taboão da Serra, com dados do dia 31 de dezembro de 2020, mostra que 10.687 taboanenses foram contaminados durante a pandemia, culminando com a morte de 356 pessoas.

A primeira morte em decorrência desta doença, de uma senhora de 84 anos, aconteceu no dia 24 de março. Desde então, o número de casos e mortes aumentou de forma muito rápida, fazendo com que o município construísse um hospital de campanha para atender os infectados.

Fechado no início de setembro, com a queda nas internações, o atendimento e internações em decorrência da Covid-19 hoje é exclusivo na UPA Dr. Akira Tada, que fechou 2020 com 21 pacientes internados.

Taboão da Serra atualmente está na Fase Amarela do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado.