Grande São Paulo volta à Fase Amarela nesta segunda (4) e comércio pode reabrir

Direto da redação

Nesta segunda-feira (4), o Estado de São Paulo voltou para a fase amarela do Plano São Paulo de combate a pandemia do novo coronavírus, permitindo a reabertura abertura do comércio e de outras atividades não essenciais. Os municípios haviam recuado a Fase Vermelha em decorrência das festas de fim de ano e do Natal. Apenas a região de Presidente Prudente continua na fase mais severa. Todos os estabelecimentos devem respeitar limitações de público e de horário de funcionamento conforme sua classificação.

A gestão João Doria (PSDB) havia colocado todo o estado temporariamente na fase vermelha para tentar conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. A medida valeu nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro.

A nova reclassificação das regiões do estado entre as fases, que estava marcada para esta segunda-feira (4), foi adiada para a próxima quinta-feira (7).

Serviços liberados na fase amarela:

shoppings;

lojas;

concessionárias;

escritórios;

bares, restaurantes e lanchonetes;

academias;

salões de beleza;

parques;

cinemas, teatros e outros estabelecimentos culturais.

Serviços essenciais permitidos na fase vermelha: