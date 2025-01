Aplicativo TOP deixa de aceitar pagamentos no crédito para compra de bilhetes digitais e recargas a partir de 24 de janeiro

Por Samara Matos, na redação

A partir do dia 24 de janeiro de 2025, o aplicativo TOP, utilizado para a compra de bilhetes digitais QR Code para metrô e trens metropolitanos, assim como recarga de créditos do Cartão TOP, deixará de aceitar pagamentos na modalidade crédito. A decisão afeta diretamente os usuários que utilizam essa forma de pagamento no app ou Google Wallet.

Com a mudança, os clientes poderão continuar realizando pagamentos via débito e PIX, opções que seguem sendo aceitas normalmente. A atualização visa priorizar as formas de pagamento mais populares e seguras entre os usuários, com o objetivo de facilitar o processo de compra e recarga no sistema de transporte público.

Além disso, a modalidade EMV, que permite pagamentos por aproximação com cartões de crédito e débito diretamente nos validadores de bloqueios, continuará disponível. Mais de 4 mil ônibus da EMTU na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo em Taboão da Serra, já oferecem essa funcionalidade, que tem ganhado cada vez mais adesão dos usuários.