Prepare-se para sol e chuva: Fim da semana de clima instável na região

Direto da redação

O fim de semana promete um clima instável, com sol, pancadas de chuva e trovoadas marcando presença em Taboão e região.

Sexta-feira (17) começa chuvosa pela manhã, mas à tarde o sol deve aparecer entre nuvens, com pancadas de chuva que persistem até a noite. As temperaturas variam entre 21°C e 29°C, com alta probabilidade de chuva de 93%.

No sábado (18), o sol divide espaço com algumas nuvens durante o dia, e há previsão de chuvas passageiras. À noite, o céu ficará mais encoberto, mas sem chuvas significativas. As temperaturas permanecem entre 21°C e 29°C, com uma chance de precipitação de 82%.

Já o domingo (19) será marcado por um tempo mais fechado. O sol aparece entre muitas nuvens durante a manhã, mas a chuva chega ainda antes do meio-dia e deve se intensificar à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 29°C, com 75% de chance de chuva.

Os moradores devem se preparar para as variações climáticas e possíveis chuvas ao longo do fim de semana.