Após cerco policial e apoio do helicóptero Águia, homem é preso em mata em Taboão da Serra

Direto da Redação* atualizado às 10h50

Uma ocorrência policial agitou a manhã desta terça-feira (18) a região do Jardim Maria Rosa em Taboão da Serra. Por volta das 9h40, diversas viaturas da GCM e da Polícia Militar entraram em um terreno (onde aconteceu o rodeio) nas margens da Avenida Aprígio Bezerra da Silva em busca de um homem que teria se escondido no local. Como não encontravam, foi solicitado o auxílio do helicóptero águia da PM, que fez voos rasantes para auxiliar nas buscas.

Minutos depois, um vídeo mostra um homem preso sendo levado por policiais. O Taboão em Foco apurou que dois homens estavam em uma moto e realizavam assalto perto do Senac. Ao serem perseguidos por forças policiais, um deles pulou e entrou no terreno. O outro conseguiu fugir. O Taboão em Foco ainda está confirmando mais detalhes desta ocorrência.