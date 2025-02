Atentado fake contra Aprígio comoveu presidente, governador e outras autoridades do país

Por Geovanna Matos, na Redação

Em outubro de 2024, o então prefeito de Taboão da Serra, Aprígio, sofreu um suposto atentado a tiros enquanto se encaminhava para um compromisso durante a campanha eleitoral para as eleições municipais, quando era candidato à reeleição. Aprígio foi atingido por um tiro de fuzil no ombro esquerdo disparado por criminosos em um carro.

Após investigações, a Polícia Civil e o Ministério Público (MP) concluíram, em fevereiro de 2025, que o atentado ao prefeito teria sido forjado, com participação de três ex-secretários municipais, para tentar conquistar a empatia dos eleitores, e Aprígio, que estava em situação delicada para o 2º turno, vencer a eleição. A participação do ex-prefeito no crime ainda está sendo investigada.

Na época do ataque forjado, autoridades de todo o país se manifestaram prestando apoio a Aprígio e repudiaram o ataque, que até então, havia suspeita de ter tido viés político.

O presidente Lula emitiu uma nota, desejando boa recuperação ao prefeito, e exigindo que o caso seja investigado com rigor. “Meu repúdio completo à violência cometida contra o prefeito José Aprígio da Silva, de Taboão da Serra (SP), vítima de um atentado na tarde de ontem. Que o crime seja investigado com rigor e que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar. Minha solidariedade e desejo de pronta recuperação para o prefeito”, disse o presidente.

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, se manifestou em nota, alegando que o atentado era absolutamente inaceitável, e que firmaria o compromisso de investigar o caso e punir os responsáveis. “Repudio veementemente o atentado sofrido pelo prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, Aprígio, com quem estive no dia de ontem, inclusive, participando da nossa reunião com as concessionárias de energia. O que vimos acontecer é absolutamente inaceitável. Desejo uma pronta recuperação ao prefeito e coloco aqui o meu compromisso de investigar e punir os responsáveis”, diz.

Outras autoridades, como o Ministro de Transportes, Renan Filho, e o Ministro Chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se manifestaram através de vídeos publicados nas redes sociais, questionando a gravidade do atentado, quem teria interesse, e quais seriam as motivações em atentar contra a vida de Aprigio.

Engenheiro Daniel (União Brasil), oponente de Aprígio nas eleições, e atual prefeito de Taboão da Serra, se manifestou nas redes sociais através de um vídeo. Na época, Daniel estava sendo acusado por alguns eleitores de ter participação no crime para ganhar vantagem nas eleições. O então candidato a prefeito, desejou uma boa recuperação ao prefeito, e exigiu que o crime seja investigado de forma rigorosa pelas autoridades. “Não sabemos ao certo, o que aconteceu. Eu peço ao governador de São Paulo, Tarcisio, que mobilize toda a sua estrutura de inteligência e investigação da polícia para que esses criminosos sejam capturados e punidos com a maior urgência possível […] Sou e serei completamente contra qualquer ato de violência”, disse.