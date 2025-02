Valdemar Aprígio, irmão do ex-prefeito é detido durante Operação Fato Oculto

Direto da Redação

Valdemar Aprígio, irmão do ex-prefeito Aprígio, foi detido na manhã desta segunda-feira (17) durante Operação Fato Oculto, que afirma ter sido forjado o ‘atentado’ a tiros contra o então prefeito durante a campanha eleitoral em 2024. A Polícia e o Ministério Público acusam também os ex-secretários José Vanderlei e Ricardo Rezende, além de um sobrinho de Aprígio de participarem da farsa. A participação do ex-prefeito Aprígio no falso atentado ainda está sendo investigada.

O advogado (e ex-secretário) do prefeito, Allan Mohamed afirma que Aprígio é vítima e está tranquilo. “Temos que deixar claro que o prefeito é a vítima. E teve sim, a apreensão de um valor em espécie (dinheiro) na residência dele (cerca de R$ 300 mil) e esse valor está declarado em seu imposto de renda”, diz.

Além de dinheiro, investigadores encontraram armas na casa dos suspeitos. No meio da tarde desta segunda, uma entrevista coletiva foi convocada na sede da Delegacia Seccional para esclarecer mais dados sobre a investigação.