URGENTE: Polícia faz operação e afirma que atentado contra ex-prefeito Aprígio foi forjado

Direto da Redação

A Polícia Civil realizou na manhã desta segunda-feira (17) operação busca e apreensão na casa de três ex-secretários acusados de forjar o atentado contra o ex-prefeito Aprígio em outubro do ano passado. O ex-prefeito Aprígio também foi alvo da operação. A Polícia tenta esclarecer se ele tinha ciência do planejamento, que acabou com ele ferido com um estilhaços após um tiro de fuzil atravessar o vidro blindado.

O Taboão em Foco confirmou que as buscas aconteceram na casa do irmão e do ex-secretário Valdemar Aprígio, de José Vanderlei e um terceiro que não confirmamos. Policiais também foram no apartamento do ex-prefeito e apreenderam uma grande quantidade de dinheiro.

