Após reunião com representantes da Odin, Prefeitura paga débitos e agentes de apoio escolar recebem salário atrasado

Por Geovanna Matos, no Parque Assunção

Após um mês de atraso, a Prefeitura de Taboão da Serra realizou o pagamento dos funcionários da organização social Odin, responsável pela contratação dos agentes de apoio escolar das escolas do município. Em reunião realizada na quinta-feira (13), que contou com a presença da vice-prefeita Érica Franquini, do secretário de educação Luciano Correa, dos agentes de apoio escolar, e mães de crianças atípicas, o prefeito Engenheiro Daniel esclareceu a situação e realizou o pagamento do salários e dos benefícios atrasados.

Em coletiva de imprensa realizada logo após a reunião, Engenheiro Daniel afirmou que a prefeitura ainda não havia realizado o repasse a Odin, devido a falta de conversas com a empresa e dúvidas a respeito do contrato.

“Não conseguimos entender quem era o dono da empresa. Como é que você faz o pagamento? Olha a responsabilidade dessa empresa dentro da sala de aula, de cuidar de pessoas com necessidades especiais, principalmente crianças com autismo “, esclareceu Daniel.

O prefeito garantiu que houve uma conversa com representantes da Odin, e que após entender os termos do contrato, o pagamento foi realizado e a empresa se comprometeu a não atrasar mais os pagamentos.

“Hoje [quinta] a empresa foi até a prefeitura, conversou com o [secretário de governo] Paulo Silas e com o [chefe de gabinete] Pastor Marco Roberto, se propôs a melhorar esse relacionamento com a prefeitura, atender melhor, ouvir mais os diretores, ouvir secretários, enfim, trabalhar como uma empresa deve trabalhar dentro da cidade”, completou.

Daniel finalizou afirmando que o além do pagamento do salário em atraso, realizou o pagamento referente ao vale-transporte que também estava atrasado, impedindo que os profissionais fossem trabalhar. O prefeito ainda disse que tudo voltaria ao normal, e que os agentes poderiam voltar ao trabalho.

“Fizemos o pagamento de janeiro, que venceu agora em fevereiro. A empresa já quitou os débitos com os funcionários, inclusive vale-transporte, e tudo voltou ao normal “, finalizou.