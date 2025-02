Prefeito Engenheiro Daniel inaugura tomógrafo no Pronto Socorro Antena

Por Geovanna Matos*

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugurou nesta sexta-feira (14), um tomógrafo no Pronto Socorro Antena. O aparelho que realiza exames de imagem vai melhorar o atendimento na unidade, agilizando a realização de exames e diagnósticos, além de liberar as ambulâncias do SAMU, que até o momento realizavam o deslocamento de pacientes até o Hospital Geral do Pirajussara e outros hospitais da região para realizar esse tipo de exame.

Junto do aparelho, foram acordadas a realização de mil exames mensais, o que irá agilizar o atendimento no pronto-socorro e ajudará o médico a fechar o diagnóstico de forma mais rápida. O aparelho também irá atender pacientes vindos da UPA, do Pronto Socorro Infantil e das Unidades Básicas de Saúde (UBS), desafogando a demanda da cidade.

De acordo com o prefeito Engenheiro Daniel, o tomógrafo é uma grande realização para a cidade, mas que, para além de ter o equipamento, o gasto maior seria mantê-lo funcionando.

“Não é somente recursos para instalar o equipamento, mas nós disponibilizamos recursos para utilizar porque o caro não é você fazer a instalação do equipamento, o caro é manter. Então é isso que nós fizemos, dar condição para que esse equipamento pudesse funcionar”, diz Daniel.

O diretor do PS Antena, Dr, Carlos Alberto, explicou como a instalação do tomógrafo irá auxiliar no atendimento.

“O tomógrafo tem dois grandes ganhos. O primeiro é um ganho assistencial. Ele vai facilitar que se confirmem as hipóteses diagnósticas de doenças graves, que com a remoção piore o caso do paciente. O segundo, é o impacto na gestão, porque à medida que eu tenho avaliações um pouco mais simples, a gente faz (o exame) aqui e libera o paciente, não tendo que fazer essas avaliações nos hospitais de referência, como o Pirajussara, por exemplo”, explicou Alberto.

O secretário de saúde Ailton Bogalho também falou sobre o equipamento. “A tomografia vai aliviar muito o SAMU. Então essas remoções que hoje é só para fazer exame, vai segurar aqui, não vai precisar deslocar o paciente. Vamos ter o SAMU livre para outros atendimentos”, diz.

*colaborou Samara Matos