Final de semana em Taboão da Serra promete ter máxima de 30°C com previsão de chuva passageira

Por Samara Matos, na redação

O final de semana em Taboão da Serra promete ser marcado por um clima instável, com alternância entre sol e chuvas passageiras. Segundo a previsão do tempo, a sexta-feira começa com sol, mas o tempo muda rapidamente ao longo da tarde. Pancadas de chuva e trovoadas são esperadas, especialmente no período da tarde, com temperaturas variando entre 20°C e 29°C. À noite, as nuvens devem se dissipar, mas o clima ainda se manterá nublado.

No sábado, a situação não muda muito: o dia inicia com sol, mas nuvens começam a cobrir o céu à medida que a chuva se aproxima. A probabilidade de chuva é de 84%, e as temperaturas ficarão entre 21°C e 29°C. O vento será fraco, com apenas 3 km/h. A noite será mais tranquila, com tempo firme e muitas nuvens.

Já no domingo, a previsão é de um dia predominantemente nublado, com algumas aberturas de sol durante o dia. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima pode chegar aos 30°C. A chance de chuva será menor, com apenas 42%, o que deve garantir períodos de tempo mais seco, especialmente no período da tarde.