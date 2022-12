Após receber denúncia de tráfico de animais, Polícia Civil encontra 1,8 toneladas de drogas

Do SSP-SP

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã deste sábado (3) um homem, de 34 anos, por tráfico de drogas em Jundiaí, interior de São Paulo. Durante a ação, mais de 1,8 toneladas de maconha foram apreendidas.

Policiais da Delegacia de Polícia de Investigações contra o Meio Ambiente e Setor de Produtos Controlados (DCIIMA) de Taboão da Serra receberam uma denúncia de que um caminhão, que vinha do Mato Grosso do Sul transportando ilegalmente animais silvestres, iria parar na cidade de Jundiaí.

Após se direcionarem ao local, as equipes encontraram o caminhão estacionado dentro de uma transportadora. Durante revista no baú do veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando mais de 1,8 toneladas da droga, que estavam escondidos em meio a paletes.

Um funcionário do estabelecimento foi preso em flagrante ao confessar que participava de um esquema em que era pago para deixar o caminhão com a droga entrar e, ainda, não contar ao proprietário. Um outro funcionário, que ainda não foi localizado, também estaria envolvido.

O caso foi registrado como associação ao tráfico de drogas na Delegacia de Polícia de Investigações contra o Meio Ambiente e Setor de Produtos Controlados (DCIIMA) de Taboão da Serra.