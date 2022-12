OAB Taboão da Serra promove campanha de doação de sangue nesta quarta-feira (7)

Direto da redação

Nesta quarta-feira (7) acontece a Campanha Amor Se Doa Salvando Vidas, na OAB de Taboão da Serra das 10h às 16h. Para participar, basta acessar o link, onde estão disponíveis os horários para fazer sua doação, sem fila ou aglomeração, lembrando que é preciso de no mínimo 80 inscrições para justificar a disponibilização da equipe. Não deixe de ajudar a salvar vidas! A campanha é gratuita.

Mais uma vez nossa Subseção junto com o Banco de Sangue Paulista e H.Hemo ajudando nessa campanha tão importante. Com as Festas de Final de Ano e as férias se aproximando, aumentam muito o número de acidentes e caem os doadores e a reserva de bolsas em nossos bancos de sangue e hemocentros.

“Nossa Subseção cederá o espaço para que nossos Colegas, familiares e amigos possam ajudar nessa campanha tão linda e importante, sem ter que se deslocar para hospitais ou lugares mais distantes”. diz a OAB de Taboão