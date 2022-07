Após rivalizar em 2020, Buscarini anuncia que vai apoiar Daniel para estadual

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Vice-prefeito de Taboão da Serra, Buscarini confirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (14) que vai apoiar nas eleições para deputado estadual o Engenheiro Daniel, seu adversário nas eleições de 2020.

Sem esconder as mágoas que carrega por ter sido ‘colocado para fora do governo’ pelo prefeito Aprígio, que o acusa de tramar contra a gestão, Buscarini planeja o futuro político ao lado do Daniel.

“O meu compromisso com o Daniel começa a partir de agora. Estamos fazendo uma nova aliança. O tempo mostra que também a gente erra. Temos que ter a humildade de entender que o meu projeto foi frustrado. Porém, não estou querendo fazer concorrência ao atual prefeito [Aprígio]. Estou olhando para frente e quero ver o Daniel cumprindo os compromissos políticos que se propõe a fazer para Taboão e região”, diz Buscarini.

Pensando também em 2024, Buscarini não descarta, inclusive, estar no mesmo palanque do ex-prefeito Fernando Fernandes, ao cogitar – ou sonhar – que ambos apoiem o Daniel.

“A nossa união é para 2022. Se tudo der certo, tem compromisso para 2024 [ano de eleição municipal]. Eu completo 70 anos. E enquanto eu estiver com saúde, eu vou lutar pela minha cidade”, completa.

PRÉ-CANDIDATO

Durante a entrevista coletiva, Engenheiro Daniel evitou fazer críticas à gestão do prefeito Aprígio em Taboão da Serra e reforçou que a região tem espaço – e votos – suficientes para eleger mais de um candidato a deputado estadual.