Prefeito Ney Santos entrega tablets aos Agentes Comunitários de Saúde

Da assessoria

Embu das Artes dá mais um grande passo para a informatização completa da Saúde Pública Municipal. Nesta quinta-feira (14), 128 agentes comunitários de saúde receberam das mãos do Prefeito Ney Santos tablets de última geração, para dar mais agilidade e eficiência no atendimento à população.

Os agentes não terão mais necessidade de utilizar papel e consultar fichas, pois terão na palma da mão acesso a informações sobre a saúde do morador visitado.

Nos próximos meses, será lançado também o App que permitirá aos munícipes agendar suas consultas pelo celular, em tempo real, com rapidez e segurança. Além disso, o sistema que será utilizado, enviará um alerta ao paciente sobre o dia de sua consulta, garantindo sua presença na unidade, reduzindo o número de faltas e filas.

Segundo o prefeito Ney Santos, trata-se de um momento histórico para a cidade e oficializado o uso dessa tecnologia, a ideia é expandir para outros segmentos, como na Educação, por exemplo. “Tenho certeza que através de uma gestão eficiente e inovadora estamos transformando a nossa querida cidade”.

O vice-prefeito Hugo Prado ressaltou a importância da modernização do atendimento na rede municipal de saúde. “Embu das Artes se tornou referência no combate a pandemia e mais uma vez sai na frente com sua rede de saúde informatizada”.

A secretária de Saúde Thais Miana vê com otimismo essa modernização: “É mais praticidade para o profissional, tecnologia para a saúde e mais recursos para a cidade” – afirmou.