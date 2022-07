Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis de Taboão da Serra já atende 24 munícipes

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugurou no mês de abril o Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis (NUCPTT), um serviço que presta atendimento no 1º e 3º sábado de cada mês, das 7h às 12h, no Centro de Especialidades Médicas. Até o momento, 24 pessoas do município já estão sendo beneficiadas pelo serviço.

Desde a inauguração, o NUCPTT tem consolidado as ações afirmativas em prol da população LGBTQIA+. Alguns exemplos são as palestras realizadas em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para capacitação dos profissionais para atendimento e encaminhamento para o serviço. A equipe do Núcleo também realiza visitas técnicas à outros órgãos e entidades que atendem LGBTQIA+, a fim de trocar experiências para a construção de políticas públicas e saúde pública.

Uma dessas visitas aconteceu na segunda-feira, 11/07. À ocasião, a coordenadora do NUCPTT Bruna Soares esteve na Casa Neon Cunha, organização não-governamental que presta atendimento à LGBTQIA+ em São Bernardo do Campo e grande ABC. Acompanhada da coordenadora de Diversidade Sexual de Taboão da Serra Simone Alves Moreira, da assistente social Mislene Santos Jacob e da psicóloga Fernanda Faganello, o grupo foi recebido pelo presidente e fundador Paulo Araújo.

“Esta troca de experiência foi enriquecedora com fortalecimento de vínculos que dão vozes a comunidade que vem lutando por seu espaço de direito em meio social e cultural. Estimamos por mais locais que tragam a mulher e o homem transexuais e travestis para ocuparem seus lugares de direito”, comentou a coordenadora Bruna Soares.

Outra visita técnica foi realizada em maio ao Núcleo de Atendimento às Pessoas Trans de Cotia. À ocasião, a equipe do NUCPTT foi recebida pela vice-prefeita Ângela Maluf, responsável por levar a pauta ao município. A vice-prefeita parabenizou Taboão da Serra pela iniciativa de cuidado aos munícipes e pelo NUCPTT dispor de uma estrutura completa.

Atendimentos

A equipe do Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis de Taboão da Serra é composta por psicólogo, psiquiatra, assistente social, endocrinologista e fonoaudióloga. Para ser atendido, é necessário comparecer à UBS perto de casa (de referência) e preencher a ficha para encaminhamento. Os atendimentos são agendados por telefone e o NUCPTT tem capacidade para receber até 15 pessoas por sábado, quando ocorrem os atendimentos especializados, acolhimentos, avaliações às questões de vulnerabilidades sociais e troca de informações.

O NUCPTT também realiza a dispensa de medicação para terapia hormonal em vínculo com a UBS de referência, o que reforça a necessidade de ter continuidade da Saúde Integral dos pacientes. Atualmente o Núcleo atende 24 pacientes, dos quais 18 já retiram os medicamentos de hormonização. Os outros seis, por enquanto, só fazem acompanhamento com a equipe.

Bruna Soares reforça a importância do Núcleo. “Em nosso país é bem complicado ser LGBTQIA+, em que a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos. Então, ser uma mulher trans e estar nessa condição (coordenadora), está sendo muito gratificante. Através do Núcleo a equipe ‘encurta’ caminhos para acesso à saúde. Antes que é LGBTQIA+ tinha que aguardar muito, porque as pessoas não tinham informação. Hoje o Núcleo fornece informação, oferece atendimento e sabemos quem procurar, para onde encaminhar. Então, estamos encurtando processos para os que estão chegando”, comentou.

Serviço:

Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis – NUCPTT

Centro de Especialidades Médicas

Avenida Armando de Andrade, 741 – Pq Santos Dumont, Taboão da Serra

Funcionamento: 1º e no 3º sábado de cada mês, das 7h às 12h

Contato: nucleo.tt@ts.sp.gov.br

Telefone: 4788-5600 | 4788-5619

Instagram: @nucleotranstbs

Coordenadoria da Diversidade Sexual de Taboão da Serra

Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bontempo

De segunda a sexta, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4788-3888

Instagram: @coordiversidadesexualts