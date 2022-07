Taboão da Serra tem 223.917 eleitores aptos a votar no dia 2 de outubro

Direto da Redação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que Taboão da Serra tem 223.917 eleitores aptos a votarem no dia 2 de outubro. Os votos são para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Um voto para cada um destes cargos.

Oficialmente, a campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto. Mas, em todo Brasil, os futuros candidatos realizam suas pré-campanhas, realizando reuniões com apoiadores e a pretensos eleitores.

PERFIL DO ELEITORADO

De acordo com o TSE, o eleitorado feminino continua sendo a maioria em Taboão da Serra e representa 54% do total de eleitores. Pessoas com idade entre 40 e 44 anos representam a maior fatia da população apta a ir às urnas, ou seja, 11,32%.

Dos mais de 223 mil eleitores, 4.203 são analfabetos (1,88%) e 30.365 tem o ensino superior completo (13,56%).

ELEITORADO DA REGIÃO

Os oitos municípios que compõem o Conisud tem quase 866 mil eleitores, sendo Taboão com maior eleitorado e São Lourenço da Serra o menor. Veja a lista completa abaixo.