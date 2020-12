Após vitória no TRE-SP, Ney Santos e Hugo Prado são diplomados em Embu das Artes

Direto da redação

O prefeito reeleito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos) e o vice-prefeito eleito Hugo Prado (MDB) foram diplomados nesta sexta-feira (18), junto com os 17 vereadores eleitos no município. Eles conseguiram derrubar no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a decisão que havia cassado a chapa e suspendido a diplomação.

“Sempre acreditei na imparcialidade da justiça e tinha a certeza que a decisão seria reformada devido ao equívoco do nobre juiz de Embu das Artes. […] Ganha a democracia, a vontade do povo em ter escolhido nas urnas a melhor opção para Embu das Artes”, diz Santos, em nota oficial.

Apesar da diplomação, prefeito e vice agora tentam derrubar na Justiça o pedido de cassação da chapa. Enquanto o processo tramita, a posse será realizada normalmente no dia 1º de janeiro de 2021.