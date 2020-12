Taboão Magnus goleia ADEF/DF por 6 a zero e conquista o bicampeonato da Copa do Brasil

Por Allan dos Reis, na região do Pirajuçara

As meninas do Taboão Magnus golearam por 6 a zero a ADEF/DF na final da Copa do Brasil de Futsal Feminino e conquistaram o bicampeonato da competição. O jogo aconteceu no final da manhã deste sábado (19) no ginásio Zé do Feijão em Taboão da Serra.

Com a vantagem de dois gols do primeiro jogo, que também aconteceu no Zé do Feijão, o Taboão Magnus dominou a partida inteira. O placar foi aberto pela Lore Britez aos 9 minutos do primeiro tempo. Drika ampliou e Su Reis empurrou a bola para rede ao aproveitar um cruzamento de Pao Britez, eleita a melhor jogadora da competição.

Mesmo com a taça praticamente garantida, as meninas do Taboão continuaram na pressão e Luana Moura marcou duas vezes no segundo tempo, tendo ainda um gol da Gabi. Fim de jogo, muita festa pela conquista de mais um título, consolidando Taboão Magnus como uma das melhores equipes do país.