Semana de Natal e começo de verão tem calor e pancadas de chuva em Taboão

Nesta segunda-feira (21), começa no Brasil a estação mais quente do ano: o verão, que vai até o dia 20 de março. O período já inicia com temperaturas altíssimas, mas o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que há possibilidades de chuva.

Em Taboão da Serra, a temperatura mínima esta semana deve ser de 16ºC e máxima de 27ºC. A partir da tarde, as chuvas ganham força e se prolongam para boa parte da noite, segundo o INMET.

Na terça (22) e quarta (23) a temperatura varia entre 16ºC e 20ºC com chances de chuva durante a tarde.

No dia 24 véspera de natal pode chover a qualquer hora inclusive, durante a ceia de Natal, a temperatura terá mínima de 16ºC e máxima de 20ºC. Na sexta-feira (25) o dia será nublado com chuva isolada, os termômetros indicam máxima 22ºC e mínima 18ºC.