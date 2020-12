Apostas da Mega da Virada encerram nesta quinta-feira (31)

Direto da redação

Faltam apenas dois dias para o sorteio do maior prêmio da loteria brasileira, a Mega da Virada, que neste ano pagará R$ 300 milhões ao vencedor. O sorteio será realizado na quinta-feira (31), a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até as 17h desta quinta em casas lotéricas ou pelo portal da Caixa Loterias Online.

Diferentemente de outras loterias, a Mega da Virada não acumula, quer dizer que se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será pago para os acertadores da quina, e assim por diante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 4,50.