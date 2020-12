Com bandeira tarifária amarela, conta de luz fica mais barata a partir de janeiro de 2021

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de janeiro será amarela, o que significa uma cobrança extra de R$ 1,34 para cada quilowatts-hora consumidos. Assim, os consumidores abastecidos pela Aneel, como Taboão da Serra, vão ter um alívio no bolso devido a diminuição da taxa extra.

Segundo a agência, a previsão hidrológica para o primeiro mês do próximo ano, sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Com a elevação hidrológica, houve a redução nos custos relacionados aos riscos hidrológicos e no preço da energia em relação a dezembro de 2020, quando a bandeira tarifária foi vermelha, patamar 2, com taxa extra de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-hora consumidos.

A Aneel alerta para o uso consciente da energia elétrica e enfatiza o combate ao desperdício.

ENTENDA AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

A verde indica condições favoráveis de geração de energia, portanto, ela não tem cobrança adicional. A amarela ocorre quando há condições menos favoráveis com a cobrança de R$ 1,34 por 100 kWh. Já a vermelha tem taxa adicional em dois patamares. No primeiro o adicional é de R$ 4,16. No segundo a taxa é de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.