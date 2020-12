Aprígio, Buscarini e vereadores eleitos tomam posse dia 1º de janeiro em cerimônia fechada na Câmara

Por Allan dos Reis, com informações da CMTS

O prefeito eleito Aprígio (Pode), o vice-prefeito Buscarini (PSD) e os 13 vereadores que compõe a nova Câmara Municipal tomam posse na próxima sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, às 10h, na sede do poder legislativo. A cerimônia não terá a presença do público, em decorrência das restrições da Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate ao novo coronavírus.

“Queríamos fazer um evento no Cemur, respeitando as medidas sanitárias e de proteção, mas nesse momento seria irresponsabilidade fazer essa cerimônia”, diz o atual presidente Marcos Paulo (PSDB), que dará posse aos eleitos por ter sido o vereador mais votado na eleição.

De acordo com informações da Câmara, cada vereador vai ficar isolado, ao lado de poucos familiares, em seus respectivos gabinetes. Aprígio e Buscarini ficam na sala da presidência, e todos estarão conectados através de um aplicativo. Toda cerimônia será transmitida pelo canal Câmara Municipal no Youtube.

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE

Assim que prefeito, vice e vereadores tomam posse, acontece à eleição do novo presidente da Câmara para o biênio 2021-2022, além dos outros três membros da mesa diretora: vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário.