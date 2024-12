Apostas para a Mega da Virada começam nesta quarta-feira (18) com prêmio de R$ 600 milhões

Por Samara Matos, na redação

Nesta quarta-feira (18), começaram as apostas exclusivas para a Mega da Virada 2024, que traz o maior prêmio da história das loterias brasileiras: R$ 600 milhões. O sorteio acontecerá no dia 31 de dezembro, às 20h (horário de Brasília), e promete atrair milhões de apostadores de todo o país.

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5, e pode ser feita tanto presencialmente, nas casas lotéricas, quanto pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. No app, o valor mínimo para realizar apostas é de R$ 20, mas ele oferece conveniência ao permitir que os jogadores montem seus jogos de maneira rápida e segura, sem filas.

Apostando pelo celular: passo a passo

Evite filas e garanta sua participação seguindo essas etapas simples pelo app da Caixa:

1. Baixe o aplicativo Loterias Caixa: Disponível para smartphones Android e iOS.

2. Crie ou acesse sua conta: Informe seu CPF e outros dados básicos para ter acesso seguro ao sistema.

3. Selecione a Mega da Virada: Escolha a opção para fazer sua aposta.

4. Escolha seus números: Marque de 6 a 20 números no volante digital ou use a função de números aleatórios.

5. Finalize a aposta: Com um valor mínimo de R$ 20, adicione apostas ao carrinho e pague com Pix ou cartão de crédito.

Após concluir, você receberá um comprovante digital, eliminando o risco de perda de bilhetes físicos.

O valor recorde de R$ 600 milhões marca o maior prêmio já oferecido pela Mega da Virada desde sua criação, em 2009. Esse crescimento no montante reflete o aumento de participantes e o sucesso da tradição entre os brasileiros.

No ano passado, o prêmio foi de R$ 540 milhões, dividido entre cinco ganhadores. Para este ano, a expectativa é ainda maior, consolidando a Mega da Virada como um dos principais eventos de fim de ano no Brasil.

Seja nas lotéricas ou pelo app, a corrida pelos milhões já começou! E você, já escolheu seus números da sorte?