Justiça Eleitoral faz diplomação de prefeito, vice e 13 vereadores eleitos em Taboão da Serra para o mandado 2025/2028

Na última terça-feira (17), a Justiça Eleitoral oficializou o resultado das eleições de 2024 em Taboão da Serra com a diplomação do prefeito Engenheiro Daniel, da vice-prefeita Erica Franquini e dos 13 vereadores eleitos. O evento, realizado virtualmente, foi presidido pela juíza Carolina Conti Reed, da 324ª Zona Eleitoral, e contou com a participação de autoridades como a promotora Letícia Rosa Ravacci e o juiz Gustavo de Azevedo Marques, da 416ª Zona Eleitoral.

Os vereadores diplomados para o mandato de 2025 são: Wanderley Bressan (PDT), Sandro Ayres (Republicanos), Enfermeiro Rodney (Podemos), Marcos Paulo – Paulinho (União Brasil), Celso Gallo (PDT), Anderson Nóbrega (PSD), Nezito (Podemos), Ronaldo Onishi (União Brasil), Didio Conceição (PP), Carlinhos do Leme (MDB), Najara Costa (PCdoB), Joice Silva (PSD) e Donizete (PSDB).

O prefeito Engenheiro Daniel participou da cerimônia remotamente, devido a compromissos nos Estados Unidos. Em sua fala, reforçou a importância da colaboração entre os poderes para o progresso do município. “Taboão da Serra só poderá crescer e avançar se trabalharmos juntos. Estou comprometido em colaborar para alcançar essa união”, declarou.

Após a diplomação, a vice-prefeita Erica Franquini e os vereadores eleitos se reuniram no plenário da Câmara Municipal, onde discursaram sobre seus planos e agradeceram os votos recebidos. Erica, que agora assume um papel no Executivo, afirmou: “Como vice-prefeita, poderei executar projetos que antes dependiam de aprovação. Minha prioridade será atuar ao lado do secretário de saúde para melhorar os serviços oferecidos à população.”

Experiente na Câmara, o vereador Ronaldo Onishi destacou os desafios do quinto mandato. “A população cobra mais e deve cobrar. Precisamos trabalhar para oferecer políticas públicas que melhorem a qualidade de vida, gerem empregos e promovam inclusão”, disse.

A vereadora Najara Costa, em seu primeiro mandato, destacou a baixa representatividade feminina no governo municipal. “Somos apenas duas mulheres eleitas e apenas uma secretária foi nomeada. É essencial ampliar o espaço das mulheres nos processos de decisão. Meu mandato também dará voz a outras minorias que não estão representadas na Câmara”, afirmou.

A posse está agendada para 1º de janeiro de 2025, marcando o início de uma nova gestão para Taboão da Serra.