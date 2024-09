Aprígio destaca limpeza de córregos e ecopontos e coloca valorização do funcionalismo como prioridade

Por Allan dos Reis, no Jardim Pazini

O prefeito Aprígio (Podemos), que disputa a reeleição, e o deputado e candidato a vice-prefeito Dr. Eduardo Nóbrega, conversaram com moradores e comerciantes na Avenida Intercontinental, via que divide Taboão da Serra e São Paulo, na manhã de sábado (14). Eles criticaram as queimadas que aconteceram recentemente no município e destacaram ações importantes nesta área.

“Vamos cuidar mais do meio ambiente, que não é só queimadas, não é só corte de árvores, Meio ambiente também é não deixar derramar óleo nas pistas, não deixar jogar pneus dentro dos córregos, é fazer essa proteção ambiental”, diz Aprígio, que completou que a compra da área da nova Prefeitura terá um importante espaço verde e o futuro parque na região do São Judas.

O candidato a vice, reforçou que a atual gestão implementou os Ecopontos “que são locais adequados para que as pessoas possam jogar os resíduos da construção civil e isso é uma ação importantíssima em prol do meio ambiente”, diz Nóbrega.

Para combater as enchentes, o prefeito lembra que durante sua gestão a Prefeitura faz a limpeza dos córregos e dos bueiros, minimizando os impactos negativos da chuva.

Se reeleito, Aprígio prmete valorizar o funcionalismo, a construção de um novo parque e a implementação de câmeras em vários pontos, com acesso pelo site da Prefeitura. Nóbrega acrescentou a contratação de mais de 100 médicos e a construção de uma policlínica.